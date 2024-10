Barbara Karlich feiert 25-Jahre-Jubiläum: "Nie habe ich daran gedacht, aufzuhören"

Dass die Sendung tatsächlich einmal das 25-Jahre-Jubiläum feiern würde, habe sich die Talkmasterin so nicht gedacht. "Ich habe immer nur für ein Jahr unterschrieben und dachte mir, es wird irgendwann die Zeit kommen, wo es mir fad wird und ich was anderes machen will. Angebote gab es ja. Aber ich habe mich so wohlgefühlt, und es war so kompatibel mit der Familie. (...) Nie habe ich darüber nachgedacht, aufzuhören, kein einziges Mal."

Den Erfolg der Sendung sieht sie in der doch deutlichen Abgrenzung zu deutschen Talkshows der 1990er-Jahre begründet. "Dort war es plötzlich nur noch ein Vorführen und Streiten, ja ein Schlammcatchen. Das war die ,Karlich' nie."

Natürlich habe es auch direkte Gäste gegeben, "die Sachen gesagt haben, die heute nicht mehr in Ordnung sind, weil die Political Correctness eine ganz andere ist."