Barbara Karlich: "Eigentlich sollte ich im Guinness Buch der Rekorde stehen"

1999 flimmerte "Die Barbara Karlich Show" zum ersten Mal ĂŒber die heimischen Bildschirme und lĂ€uft seit mittlerweile 24 Jahren immer von Montag bis Freitag nachmittags. Ganze 4.400 Sendungen hat ORF-Talkmasterin Barbara Karlich (54) bisher moderiert. "Eigentlich sollte ich im Guinness Buch der Rekorde stehen", lacht sie im Interview mit der "Zeit".

Dass einige Themen, die in der Sendung vorkommen, auch polarisieren, ist gewollt. "Wir greifen auch, was in der Bevölkerung diskutiert wird, was aufregt", erklÀrt die Moderatorin. So habe man sich etwa "der mit Vorurteilen behafteten TranssexualitÀt schon vor vielen Jahren behutsam gewidmet."