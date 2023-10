August Schmölzer: "Habe mich immer für Schuld und das Böse interessiert"

Als nächstes steht am 4. November die Weltpremiere seines Kindertheaterstücks „Tusnelda Nieselbrimm“ an, er arbeitet an einem Gesellschaftsroman „über die Südweststeiermark, der das Thema ,Schilcher’ als Überschrift hat“ und es steht ein Sechsteiler an. Auch seiner gemeinnützigen Stiftung „Stieglerhaus“ widmet er sich voll Herzblut.

„Aber, ich möchte kürzertreten, weniger machen, vielleicht noch genauer sein in vielen Bereichen. Meine Frau ist ja auch bildende Künstlerin, und ich möchte ihr beistehen und leben. Das ist das Wichtigste überhaupt: Leben und Lieben!“

