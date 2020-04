Aufreger-Video: Was Bäckerin Doris Felber mit Mundl gemeinsam hat

Die Felber, die blamiert sich selber“, liest Bäckereibesitzerin Doris Felber in einem Video auf Twitter vor. Dabei handelt es sich um einen der zahlreichen Kommentare, die sie zu ihrem Anfang der Woche veröffentlichten Video erhalten hat. Hier warb sie anlässlich der Wiedereröffnung der Baumärkte für die „Felber-Filialen“, die es an einigen „ OBI“ und „Bauhaus“-Standorten gibt, mit eindeutig zweideutigen Slogans. „Schrauben Sie sich einen Kürbiskernspitz hinein“, „Häckseln Sie ein Weckerl nach dem anderen hinein oder „Nageln Sie sich in der Pause eine Topfengolatsche“ sind nur einige der Sprüche, die Doris Felber dort vom Stapel ließ.