Armin Assinger spricht über die Gründe seiner Scheidung von Bettina

"Menschen entwickeln sich weiter im Leben und manchmal nehmen sie eben andere Wege, aber wir sind bis heute miteinander verbunden und das in einer sehr guten und korrekten Weise", sagt er da.

"Es stellt sich doch eher die Frage, ob es überhaupt ein Scheitern ist, denn wir waren fast 20 Jahre verheiratet und 27 Jahre zusammen. Das ist länger, als eine durchschnittliche Ehe in Österreich hält und unsere Scheidung war so, dass wir nur einen Anwalt gemeinsam hatten, der ein Freund von uns war. So einvernehmlich lief das."