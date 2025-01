Armin Assinger feiert "Millionenshow"-Jubiläum: Zahlen, Fakten und Emotionen

"Die Millionenshow hat sich in den vergangenen 25 Jahren nicht wirklich verändert – das und die Einfachheit machen den Erfolg dieser Quizsendung aus. Es gibt Fragen, Joker, und wenn man gut drauf ist, gewinnt man so viel Geld, dass es das Leben verändert", so Assinger, der die Sendung seit dem 9. September 2002 moderiert.

Nnamengebend für die "Waldorfschule" war eine ...? A: Märchensammlung, B: Reformpädagogin, C: Zigarettenfabrik oder D: Glaubensgemeinschaft?" Hätten Sie die richtige Antwort gewusst? Wenn ja, hätten Sie sich damit eine Million Euro gesichert, denn diese Frage brachte den bisher letzten Millionär (der Oberösterreicher Christoph Götzendorfer) aus der ORF-Quizsendung "Die Millionenshow" hervor. (Die richtige Antwort wäre übrigens C gewesen).

"Ich wünsche der Millionenshow zum 25. Geburtstag weiterhin gutes Gelingen, dass das Publikum auch in Zukunft Freude an diesen 50 Minuten Unterhaltung hat und wir noch den 26., 27., 28., 29. und vielleicht noch mehr Geburtstage gemeinsam feiern können."

Nach sechs Folgen war aber Schluss für ihn und Barbara Stöckl übernahm am 29. Mai 2000. Sie war übrigens weltweit die erste Frau, die das Format moderierte, denn "Die Millionenshow" ist ein Ableger der britischen Quizsendung "Who wants to Be a Millionaire" und wird, wie auch das deutsche Pendant "Wer wird Millionär?" in Hürth bei Köln aufgezeichnet. Konnte man zuvor 10 Millionen Schilling gewinnen, wurde die Summe später zu 1 Million Euro.

In den vergangenen 25 Jahren wurden mehr als 35.000 Fragen gestellt, 8.700 Kandidatinnen und Kandidaten waren dabei, wovon 2.900 das Studio mit einem Gewinn verlassen haben.