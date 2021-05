Welcher Urlaubstyp Moderator Armin Assinger ist

Glitzernde Seen, atemberaubende Landschaften – diese ORF-Sendung, „Ein Sommer in Österreich – Urlaub in Rot-Weiß-Rot“ (am Donnerstag, dem 13. Mai, um 20.15 Uhr in ORF 2), zeigt, wie schön es doch sein kann, in der Heimat zu urlauben.

Hat 2020 noch Ex-Ski-Ass Marcel Hirscher die schönsten Platzerln besucht, darf diesmal ein anderes ehemaliges Pisten-Talent ran – nämlich Armin Assinger, der gemeinsam mit Silvia Schneider durch die Sendung führt. „Silvia ist ein Profi, weiß genau, wo es langgeht und somit ist das Arbeiten mit ihr eine reine Freude“, so Assinger zum KURIER.