Amadeus Awards: Conchita ist zurück

Die Reaktionen reichten von "SHE IS BACK!! Ich kann mich aber nicht entscheiden, ich finde beide Seiten toll an dir!!", über "Wow Conchita is back! Unglaublich elegant und schön... bist halt immer noch die am natürlichsten und bestaussehende Dragqueen, die ich kenne." bis hin zu "Ihr schaut alle 3 phantastisch aus - Tom, Conchita und WURST".

Am Tag vor den Amadeus Awards postete er auf Facebook noch ein Video, wo er ein bisschen durch das Volkstheater führte. Und da betonte Tom, dass nicht er, sondern eben Conchita die Award-Verleihung moderieren würde.