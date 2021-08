Als Ex-"Moneymaker" Alexander Rüdiger so richtig Glück hatte

Am Samstag wird er nämlich den 3-Gipfel-Lauf in Wald am Schoberpass moderieren und am Sonntag steht er dann in Lilienfeld selbst an der Startlinie und bezwingt den "Hinteralm Brutal Berglauf" in Lilienfeld (NÖ).

Mit dabei sind immer seine Glücksbringer: "Natürlich habe ich die. Ich habe zum Beispiel eine Muschel, die ich am Naschmarkt gekauft und am Jakobsweg dabei gehabt habe, einen Mini-Altar zum Aufklappen. Und die kleinen Käfer, die man zu Silvester bekommt, sind immer im Geldbörserl beim Kleingeld drinnen", lachte er im Gespräch.