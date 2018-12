Moneymaker Alexander Rüdiger grüßt aus der Antarktis

Wenn Moneymaker-Moderator Alexander Rüdiger gerade nicht anderen Leuten beim Geld scheffeln im Windkanal zuschaut, ist er sehr sportlich unterwegs. Ein dritter Platz beim Egyptian Marathon in Luxor, der fünfte Platz beim North Pole Marathon in der Arktis und beim Volcano Marathon in der Atacama-Wüste wurde er gar zweiter.