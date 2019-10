Alpen-Krimi statt Alpen-Elvis: Silvia Schneider spielt in Serie mit

Schauspielerische Ambitionen hat sie ja schon länger, sogar eine Ausbildung in diese Richtung hat sie absolviert. Jetzt ist Silvia Schneider wieder am TV-Schirm zu sehen - nicht nur als Puls4-Moderatorin, sondern eben in einer Serien-Rolle.

In der zweiten Staffel „Meiberger – Im Kopf des Täters“ spielt sie eine Anwältin. Sie hat übrigens auch im echten Leben Jus studiert.