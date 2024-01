Ärger um Selfie mit Prinz Harry: Jetzt reagiert Prinz Mario-Max

Eigentlich war es nur ein harmloses Selfie von Prinz Harry und dem deutschen Adoptiv-Prinz Mario-Max zu Schaumburg-Lippe, das die Wogen in den sozialen Medien und darüber hinaus hochgehen ließ. Prinz Harry wurde bei den "LIving Legends of Aviation"-Awards in Los Angeles geehrt und einer der Gäste war eben auch der deutsche Prinz Mario-Max.

Gegenüber der "Daily Mail" meinte Mario-Max zu Schaumburg-Lippe noch ganz begeistert über sein Treffen mit dem britischen Prinzen: "Wir hatten ein persönliches Gespräch und er war fabelhaft, bescheiden, sehr süß. Es hat mich mit Freude erfüllt."