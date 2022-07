65 Millionen billiger: Heidi Goëss-Hortens Luxus-Jacht zum Schnäppchenpreis

Am 12. Juni ist die Kärntner Milliardärin Heidi Goëss-Horten in Klagenfurt am Wörthersee verstorben. Nun wird ihre Luxusjacht "Carinthia VII" zum Schnäppchenpreis verkauft, berichtet die Kleine Zeitung. Bereits seit vergangenen Herbst steht das Edel-Boot der österreichischen Kaufhauserbin zum Verkauf. Ursprünglich wurde es für 160 Millionen angeboten. Nun kann man die Jacht für sage und schreibe 65 Millionen weniger erstehen.

Luxusjacht von Heidi Goëss-Horten im Sonderangebot

95 Millionen Euro muss der potenzielle neue Besitzer demnach aufbringen, um Goëss-Hortens Luxus-Schiff zu ergattern, das im Hafen Port Vauban im südfranzösischen Antibes am Quai de la Grande Plaisance auf einen Käufer wartet.