30 Jahre "Life Ball": Gery Keszler erinnert an das Event-Spektakel

"Über ein viertel Jahrhundert nahm ein großartiges Team die Herausforderungen gegen die Pandemie an und nĂŒtzte nach besten Wissen und Gewissen kreativ und wirtschaftlich die VerĂ€nderung in der Gesellschaft. Hunderttausenden konnte Hilfe gewĂ€hrleistet werden. Die HĂ€lfte meines Lebens durfte ich mich dieser Aufgabe widmen, sie hat mich geprĂ€gt, mit all ihren Konsequenzen. Nun soll und darf es in dem was vor mir liegt ruhiger werden", so Keszler weiter.

Mittlerweile gibt es keinen Life Ball mehr, Keszler veranstaltete stattdessen im April das Charity-Spektakel "Austria for Life" vorm Schloss Schönbrunn.