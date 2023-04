Gery Keszlers prominent besetztes Mega-Charity-Spektakel ging über die Bühne

Das Geld kommt der Initiative "Österreich hilft Österreich" zugute. Damit sollen Projekte für Kinder und Jugendliche unterstützt werden.

"Die Corona-Pandemie hat euer Leben in vielerlei Hinsicht belastet", wandte sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen in einer Videobotschaft direkt an die Kinder und Jugendlichen.

Auf der Bühne dabei war etwa Schauspieler Karl Markovics. "Geschichte hat mit Sicherheit zu einem meiner Lieblingsfächer gehört und ist es bis heute geblieben. Für meinen Beruf ist alles, was mit menschlicher Geschichte zu tun hat, auch ein Rollenstudium irgendwie", erzählte er dem KURIER.