2019 war das Jahr von Larissa Marolt: "Ich hatte eine Bomben-Zeit"

2009 ging Larissa Marolt als Siegerin der Castingshow "Austria’s Next Topmodel" hervor, wurde dann auch oftmals milde belächelt. Seither ist viel passiert, ihren Kritikern hat sie es so richtig gezeigt. Spätestens seit ihrem "Sturm der Liebe"-Engagement, ist sie auch vollkommen in der Schauspielerei angekommen. "Es war eine lange, harte Reise, das ging nicht von heut auf morgen. Ich musste nach diesen ganzen Casting-Shows als Schauspielerin von Null anfangen. Ich musste mich immer wieder neu beweisen.", sagte sie in einem "Bunte"-Interview .

Im Sommer brillierte sie bei den größten Karl May Spielen Europas, in Bad Segeberg und drehte für die neue ZDF-Serie „Blutige Anfänger“ (feiert am 29. Jänner 2020 Premiere auf ZDF).