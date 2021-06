2. Hochzeitstag: Barbara Meier veröffentlicht ungesehene Fotos ihrer Luxus-Feier

Zum zweiten Hochzeitstag gab es nun auch ein Geschenk für Meiers Follower und Followerinnen: Ungesehene Fotos ihrer pompösen Hochzeit in Venedig. "Vor zwei Jahren durfte ich im Hafen der Ehe ankommen und ich könnte nicht glücklicher darüber sein! Denn ich fühle mich im wahrsten Sinne des Wortes angekommen", kommentierte die 34-Jährige eine Reihe an Bildern, die das Paar in verschiedenen Momenten an seinem großen Tag zeigt. "Noch viel schöner" als die Hochzeit sei "die Ehe und unsere gemeinsame Zeit. Ich genieße jeden einzelnen Tag, den ich als Ehefrau und Mutter erleben darf", so Meier.