Austro-Zicke Zoe Saip: So war Heidi hinter den Kulissen

"Für mich war das noch mal sowas wie eine zweite Pubertät. Ich habe einige Dinge gelernt", lautet Zoes Resümee über ihre Zeit in der Castingshow.

Trotz ihrem Aus bei GNTM will die Österreicherin weiterhin als Model arbeiten. "Ich lege meinen Fokus weiter auf das Modeln. Ich habe nun meine ersten Jobs absolviert, zuletzt auf der Fashion Week in Berlin. Es gibt einige Nachfragen. Neben dem Modeln will ich bald meinen Schulabschluss nachholen", so Zoe über ihre Zukunftspläne.