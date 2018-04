"Nuttig": So derb lästert GNTM-Victoria über "Freundin" Zoe

Vergangene Woche musste Österreicherin Victoria bei GNTM die Koffer packen. Schwer schien ihr vor allem der Abschied von ihrer "besten Freundin" Zoe Saip zu fallen - die es im Gegensatz zu Victoria unter die Top Ten geschafft hat. Von der großen Freundschaft ist nun aber nichts mehr zu spüren. Denn jetzt lästerte Victoria im Netz über ihre angebliche Busenfreundin ab.

Victoria: Gemeine Läster-Attacke gegen Zoe

Nach ihrem Rauswurf bei " Germany's Next Topmodel" hatte sich Victoria zwar noch reumütig gezeigt, was ihre Attitüde in der Sendung anbelangt.

"Ich weiß, manche Sachen, die ich gesagt und getan habe, waren nicht so toll, aber ich habe aus meinen Fehlern gelernt", hatte die 19-Jährige auf Instagram beteuert - nur um sich auf der Onlineplattform Ask dann doch wieder über ihre Freundin auszulassen.

"Sie soll mir mal meine Kleidung zurückgeben, die sie jeden Tag trägt, weil sie realisiert hat, dass meine Sachen gepflegter und besser aussehen als ihre", soll Victoria, deren Vater der Geschäftsführer von Chanel Österreich ist, laut Promiflash über Zoe auf ihrem Ask-Profil gelästert haben, das inzwischen wieder gelöscht wurde.

Als ein User meinte, dass Victoria vielleicht bloß neidisch auf Zoe sei, setzte sie noch eins drauf: "Auf ihre Frisur? Auf ihre Beziehungen? (…) Auf ihre nuttige Art, sich in Clubs zu repräsentieren? Hmmm, nö."