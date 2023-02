Austin Butlers Ekel-Rezept für schnelle Gewichtszunahme für "Elvis"

Nach mehreren TV-Rollen gab Butler 2018 an der Seite von Denzel Washington sein Broadway-Debüt in dem Theaterstück "The Iceman Cometh". Jim Jarmusch holte ihn für "The Dead Don't Die" vor die Filmkamera, Quentin Tarantino gab ihm in "Once Upon a Time in Hollywood" eine Rolle.

Übrigens: Ryan Gosling war nie in dem Film zu sehen, für den er einst eine körperliche Veränderung herbeiführte. Zwei Tage vor dem geplanten Drehstart sei er angeblich wegen "kreativer Differenzen" von dem Projekt abgesprungen, berichtete Variety 2007. Der kanadische Schauspieler hatte für die Rolle eigens zehn Kilogramm zugenommen und sich einen Bart wachsen lassen. Mark Wahlberg ersetzte ihn.