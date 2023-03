Ausgeplaudert: Wie böse Royals hinter Palastmauern über Sussexes lästern

Hinter den Palastmauern soll man einer möglichen Teilnahme der Sussexes an der Krönung aber kritisch gegenüberstehen. Einzelne Familienmitglieder sollen Freunden gar mitgeteilt haben, dass sie Harry und Meghan die "kalte Schulter" zeigen werden, sollten sie an der Krönung teilnehmen - so die Daily Mail. Angeblich seien viele Royals außerdem der Meinung, man den Sussex bei der Zeremonie auch keine Sitzplätze im Kreis der Familie anbieten sollte.

"Erleichtert": Sophie muss nicht vor Meghan knicksen

Eine, die angeblich so gar nicht gut auf Herzogin Meghan zu sprechen sein soll, ist Sophie von Wessex, die aufgrund der Veränderungen innerhalb der britischen Thronfolge kürzlich zur Herzogin von Ediburgh aufgestiegen ist. Charles' Bruder Prinz Edward wid die Ehre zuteil, den Titel seines verstorbenen Vaters Prinz Philip zu tragen. Er wurde zu seinem 59. Geburtstag zum Herzog von Edinburgh ernannt. Dabei handelt es sich um den höchsten königlichen Titeln, der auf Lebenszeit gilt. Mit Edwards "Beförderung" ist auch seine Frau im Rang gestiegen.