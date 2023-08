Ausgeplaudert: Jane Seymour setzt bei Hautpflege auf unglaublich einfache Methode

Jane Seymour zählt zu den Stars, die einfach nicht zu altern scheinen. Die Schauspielerin wurde in den 1990er Jahren dank der Serie "Dr. Quinn" international bekannt. Inzwischen ist sie 72 Jahre alt und wirkt optisch noch immer fast so wie am Höhepunkt ihrer Karriere. Dabei setzt Seymour auf eine überraschend einfache Methode, wenn es um Hautpflege geht.

Jane Seymours einfacher Schönheits-Tipp

Im Gespräch mit dem Saga Magazine, für dessen aktuelles Cover sie in einem geblümten Kleid posierte, verriet Jane Seymour, wie sie ihrer Meinung nach ihr jugendliches Aussehen behält.

Sie erklärte: "Ich reinige mein Gesicht regelmäßig morgens und abends."

Dann fügt sie hinzu: "Ich benutze Babyshampoo. Das ist alles in Bezug auf das, was ich religiös [für meine Haut] tue."

