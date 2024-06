Die alten Schuhe von Elvis Presley wurden rekordverdächtig versteigert

Ein berühmtes Paar Schuhe, das einst Elvis Presley getragen hat, ist bei einer Auktion in England am Freitag für eine rekordverdächtige Summe versteigert worden. Die Lederschuhe sind über 70 Jahre alt, sind aber künstlerisch eng mit dem "King of Rock 'n' Roll" verbunden gewesen: Er besang sie und trug sie bei prägenden Performances.

Die Botschaft von Elvis lautete: Steig ja nicht auf meine Schuhe!

"You can do anything, but lay off of my blue suede shoes", heißt es in dem Song ("Du kannst alles machen, aber halte dich fern von meinen blauen Wildlederschuhen.") "Blue Suede Shoes" ist einer der bekanntesten Songs, mit denen Elvis zum Superstar wurde. Die Message: Steig ja nicht auf meine wunderschönen aufgerauten Wildlederschuhe.

Elvis kaufte die Schuhe nach Angaben des englischen Auktionshauses Henry Aldridge & Son, nachdem er den Song gecovert hatte. Ihre Echtheit wurde demnach von dem führenden Elvis-Experten Jimmy Velvet (übersetzt: "Velours") bestätigt. Der Sänger schenkte die Schuhe einem Freund, kurz bevor er zum Militärdienst eingezogen wurde, hieß es auf der Webseite des Auktionshauses.