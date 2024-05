So sprach sie im US-People-Magazin über ihre Beziehung mit dem um 40 Jahre jüngeren Alexander Edwards – und auch in der "Jennifer Hudson Show", wo sie am 1. Mai zu Gast war, konnte sich einmal mehr den typischen Zynismus und vielleicht auch die entwaffnende Ehrlichkeit nicht verkneifen, die Fans so sehr an der Sängerin und Schauspielerin lieben: "Der Grund, warum ich mich mit jungen Männern beschäftigt habe, ist, dass Männer in meinem Alter oder älter – nun ja, jetzt sind sie alle tot."



Tot (auch wenn manche Anhänger etwas anderes behaupten mögen) ist auf jeden Fall auch Rock-Legende Elvis Presley (1935-1977). Dieser gehörte einst zu den vielen Männern, die Cher umgarnten. Doch zu einem Date zwischen den beiden Ikonen ist es nie gekommen – weil Cher nicht wollte, verriet diese ebenfalls in der "Jennifer Hudson Show".