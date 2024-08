Auftritt abgesagt: Gwen Stefanis mysteriöse Verletzung wirft Fragen auf

Stefani sagt wegen Verletzung Konzert ab - ohne Details zu nennen

"Aufgrund einer kürzlich zugezogenen Verletzung und in Absprache mit meinen Ärzten wurde mir mitgeteilt, dass ich am 17. August bei Hard Rock Live in der Etess Arena in Atlantic City nicht auftreten kann", schrieb Grammy-Gewinnerin in einer zeitlich begrenzt abrufbaren Instagram-Story an ihre Follower gerichtet. Die Mutter von drei Kindern machte keine Angaben zur Ursache der Verletzung und gab auch sonst keine Details preis - was bei Fans und Presse für Spekulationen sorgt.

Stefani versicherte jedoch, dass ihr Auftritt nachgeholt werde.