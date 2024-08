Todesmutiger Stunt: Tom Cruise seilte sich bei Olympia-Abschlussfeier vom Stadiondach ab

Die Red Hot Chili Peppers , Billie Eilish und Snoop Dogg heizen die Menge vor einem "LA 28"-Symbol am kalifornischen Strand an: Der kommende Olympia-Gasteber Los Angeles hat bei der Schlussfeier von Paris einen aufsehenerregenden Vorgeschmack auf die Hollywood-Spiele 2028 gegeben.

Alle Augen waren in aber zwischenzeitlich ausschließlich auf Actionstar Tom Cruise gerichtet: Er seilte sich vom Dach des Stade de France ab und nahm Tun-Star Simone Biles die Flagge aus der Hand, um sie aus dem Stadion zu bringen. Mehr Fotos von Cruise' Stunt in der folgenden Bildergalerie zum Durchklicken:

Olympische Spiele in Paris sind beendet

Ein würdiges Ende: "Die Feier, die die Spiele beendete - mit Akrobaten, einem Tom-Cruise-Auftritt und einem Feuerwerkteppich - war nicht so kühn wie die Bootsparade auf der Seine, mit der die Spiele 17 Tage zuvor begannen, und dennoch ein passendes Finale einer Nacht, die Sport und Style und Theater zu hohen Kunst erhob", schrieb die New York Times über das Spektaktel

Cruise, der für seine Rollen in den Filmen "Geboren am 4. Juli", "Jerry Maguire - Spiel des Lebens" und "Magnolia" jeweils für einen Oscar nominiert war, machte zuletzt mit "Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil Eins" (2023) Furore. Bereits zum siebten Mal jagte er darin als Geheimagent Ethan Hunt über die Leinwand und zeigte auch da waghalsige Stunts. Er raste etwa einem Motorrad über eine steile Klippe in den Abgrund, überlebte einen Messerkampf auf dem Dach eines Schnellzugs, Explosionen und halsbrecherische Auto-Verfolgungsjagden.