Aubrey Plaza über Tod ihres Ehemanns Jeff Baena: "Unvorstellbare Tragödie"

Baena wurde am Freitagmorgen von einem Assistenten in seinem Haus in der Nähe von Los Angeles bewusstlos aufgefunden, berichtete TMZ. Die Polizei wurde gegen 10:30 Uhr Ortszeit gerufen und erklärte ihn am Tatort für tot.

"Das ist eine unvorstellbare Tragödie. Wir sind allen, die uns unterstützt haben, zutiefst dankbar. Bitte respektieren Sie in dieser Zeit unsere Privatsphäre", sagten Plaza und Baenas Familie am Montag in einer Erklärung gegenüber Page Six.

Bevor die ehemalige "Parks and Recreation"-Darstellerin den Tod ihres Mannes bestätigte, erklärte ihr Sprecher gegenüber Deadline: "Die Familie ist am Boden zerstört und bittet in dieser schwierigen Zeit um Privatsphäre."

Plaza und Baena waren mehr als ein Jahrzehnt zusammen, bevor sie 2020 heimlich den Bund fürs Leben schlossen. Später, im Mai 2021, gab die Schauspielerin die Neuigkeit auf Instagram bekannt.

