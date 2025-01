Schauspielerin Aubrey Plaza: Ehemann Jeff mit 47 Jahren verstorben

Nach Angaben der Gerichtsmedizin wurde Baena am Freitag tot in einem Haus aufgefunden. Über die Todesursache wurde zunächst nichts bekannt. Er war 47 Jahre alt.

Hochzeit im Jahr 2021

Plaza (40, "Parks and Recreation", "The White Lotus") und Baena hatten 2021 nach zehnjähriger Beziehung geheiratet. Ihr Jawort hatten die für die Öffentlichkeit unter Verschluss gehalten. In einem Instagram-Beitrag erwähnt Plaza damals beiläufig, dass sie auf ihren "Darling Husband" recht stolz sei.

Plaza spielte unter anderem in Baenas Filmen "Life After Beth" (2014), "The Little Hours" (2017) und "Spin Me Round" (2022) mit.

In der Independent-Szene war Baena auch als Drehbuchautor bekannt. Zusammen mit Regisseur David O. Russell ("Silver Linings", "American Hustle") verfasste er das Skript für die bissige Komödie "I Heart Huckabees" (2004) über Sinn-Suche und Lebenskrisen, die mit Dustin Hoffman, Jude Law, Jason Schwartzman, Isabelle Huppert und Lily Tomlin verfilmt wurde.