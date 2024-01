Athina Onassis wird 39: Der einsame Geburtstag der Milliardenerbin

Athina Onassis führt ein Leben abseits des Rampenlichts

Bei Red-Carpet-Events lässt sich Athina Onassis eigentlich nur ungern blicken. Die rampenlichtscheue Reederei-Erbin und Springreiterin bekommen Fotografen zumeist in Reitmontur zu Gesicht.

Nach der Scheidung von ihrem Ehemann Álvaro "Doda" de Miranda Neto hatte sich Athina Onassis monatelang aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Inzwischen tritt die passionierte Springreiterin zwar wieder bei Reit-Tournieren auf. Privat gestaltet sich Onassis' Leben seit der Scheidung aber einsam.

In der Öffentlichkeit zeigt sie sich äußerst selten. Im Oktober 2021 absolvierte sie bei einem High-Society-Termin in Monaco einen Auftritt. Als Athina Onassis im Juni 2022 am Longines Paris Eiffel Jumping auf dem Champ de Mars in Paris, Frankreich, teilnahm, blieb sie fast unbemerkt. Damals berichteten nur wenige internationale Medien über ihre Teilnahme - was wohl in Onassis' Sinne war, die ein Aufsehen um ihre Person um jeden Preis vermeiden will.