Athina Onassis: Ihr einsames Leben nach der Scheidung von Doda

Nach der Scheidung von ihrem Ehemann Álvaro " Doda" de Miranda Neto hatte sich Athina Onassis monatelang aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Inzwischen tritt die passionierte Springreiterin zwar wieder bei Reit-Tournieren auf. Privat gestaltet sich das Leben der 33-Jährigen seit der Scheidung aber einsam.

Sie muss zusehen, wie Doda sein Glück zelebriert

Im November vergangenen Jahres wurde die Ehe des Ex-Paares, das seit 2005 verheiratet war, offiziell geschieden. Grund für die Trennung: Nach elf Jahren soll Doda die Enkelin des griechischen Tanker-Tycoons Aristoteles Onassis mit einer anderen Frau betrogen haben.

Dessen nicht genug. Nachdem Athina die Scheidung eingereicht hatte, soll Doda beim ersten Scheidungsverfahren 400 Millionen Dollar von seiner schwerreichen Ex gefordert haben. Am Ende ging der 45-Jährige allerdings leer aus. Von Athinas Vermögen soll Doda fast nichts bekommen haben.

Privat läuft es für Doda seit der Scheidung aber besser als für Athina. Wärend diese nach wie vor keinen neuen Partner hat, fand Doda nur kurz nach der Trennung in der brasilianischen Moderatorin Denize Severo eine neue Liebe. Für Athina soll das "wie ein Messerstich ins Herz" gewesen sein, berichtete damals die Bunte.

In einem TV-Interview lästerte Doda daraufhin über Athina: "Viele Leute haben eine Menge Geld, aber glücklich sein, das kann man auch mit Geld nicht erkaufen. Es ist schwieriger glücklich zu sein als reich."

2017 berichtete eine brasilianische Webseite dann auch noch, dass die Onassis-Ehe in Wahrheit in die Brüche gegangen sei, weil Athina Doda kein Kind schenken konnte - wofür Doda Beweise habe. Athina habe aufgrund des unerfüllten Kinderwunsches an Depressionen und Stimmungsschwankungen gelitten. Später hieß es, Dodas neue Freundin, Severo, habe das böse Gerücht in die Welt gesetzt, um Athina zu schaden.