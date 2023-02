Ashton Kutcher & Witherspoon: Was es mit ihren seltsamen Fotos auf sich hat

Witherspoon hatte sich w√§hrend eines TV-Auftritts √ľber die Fotos ge√§u√üert. "Mila hat uns letzte Nacht sogar eine E-Mail geschickt", sagte sie. "Sie meinte: 'Ihr seht zusammen auf dem roten Teppich so unbeholfen aus.'"

Die Kom√∂die "Your Place or Mine" dreht sich um alte Freunde, die in verschiedenen St√§dten weit voneinander entfernt wohnen. Ihr Leben wird v√∂llig umgekrempelt, als sie einen Wohnungstausch beschlie√üen. Sie m√∂chte sich in New York einen Lebenstraum erf√ľllen, er soll unterdessen in Los Angeles auf ihren Teenager-Sohn aufpassen. Drehbuchautorin Aline Brosh McKenna ("Der Teufel tr√§gt Prada", "27 Dresses") gibt damit ihr Spielfilm-Regiedeb√ľt.

Ab dem 10. Februar wird "Your Place or Mine" beim Streamingdienst Netflix zu sehen sein. Den Streifen hatten Witherspoon und Kutcher im September angek√ľndigt. In einem Videocall sch√§kerten die beiden Stars dar√ľber, wer ihr Traumpartner f√ľr einen Liebesfilm w√§re. Sie schw√§rmte von Cary Grant und Tom Hanks, w√§hrend Kutcher erst Witherspoon nett umschmeichelt, doch sich am Ende als Frauenheld aufspielt.