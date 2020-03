Arnold Schwarzenegger verklagt russische Roboterfirma auf Millionen

Arnold Schwarzenegger verklagt die russische Roboterfirma Promobot auf zehn Millionen US-Dollar (ca. neun Millionen Euro). Das Unternehmen benutzte Aussehen und Stimme des " Terminator"-Stars, um wiederholt eines seiner Modelle zu vermarkten.

Schwarzenegger-"Klon"?

Dem US-Medium TMZ zufolge will Schwarzenegger zudem eine einstweilige Verfügung erwirken, die Promobot daran hindert, den "Arnie Android" weiterhin zu verwenden. Der Roboter wurde am 8. und 9. Jänner auf der Consumer Electronics Show ( CES) in Las Vegas vorgestellt.