Armie Hammer vergleicht Hollywood-Exil mit Kreuzigung: "Nägel in meinen Händen"
Sein Ruf ist ruiniert. Nach schwerwiegenden Vorwürfen wurde der "Call Me by Your Name"-Star Armie Hammer von Hollywood abgeschrieben. Mehrere Frauen warfen dem US-Schauspieler vor, in BDSM-Beziehungen ihre Grenzen ignoriert, sie emotional missbraucht und verstörende Nachrichten mit Kannibalismus-Fantasien ausgetauscht zu haben. Eine Frau erhob zudem Vorwürfe der Vergewaltigung gegen den Filmstar, der aufgrund der Anschuldigungen nicht nur sein Management, sondern auch mehrere Rollen verlor. Seine Therapie wegen Drogen- und Alkoholproblemen soll Hammer im Dezember 2021 beendet haben.
Nun äußerte sich Hammer in einem seltenen Interview mit dem Hollywood Reporter zu dem Skandal, der seine aufstrebende Schauspielkarriere zerstört hat und wie er es schaffte, den Absturz zu überwinden.
"Ich hänge am Kreuz"
Dem Hollywood Reporter erzählte der Schauspieler, von seinem Vater Michael gedrängt worden zu sein, gegen die Anschuldigungen vorzugehen. "Er war wütend", sagte Hammer. "'Ich werde diese Person anrufen, ich werde dies und jenes tun, wir müssen sicherstellen, dass sie das wissen.'" Er wollte unbedingt in die Offensive gehen."
"Ich sagte: "Hör mal, Kumpel, ich hänge schon am Kreuz. Die Nägel stecken in meinen Händen. Ich komme hier nicht mehr runter, egal, was wir tun", erinnerte sich Hammer, der damals auf die Cayman Islands geflohen war, um der medialen Aufmerksamkeit zu entkommen. "Und je mehr ich mich wehre, desto länger werde ich hier oben hängen."
Dem Hollywoodstar blieb eigenen Angaben zufolge nichts anderes übrig, als die Realität zu akzeptieren.
Nach Skandal auf Kinder konzentriert
"Was man bekämpft, bleibt bestehen. Was man akzeptiert, verändert sich", ist sich Hammer sicher. "Es gab nichts, was ich sagen konnte, was irgendetwas für mich hätte ändern können."
Es habe eine Zeit gegeben, da habe er obsessiv gelesen, was über ihn geschrieben wurde. Dann habe es einen kritischen Punkt erreicht, "und ich dachte: "Das bringt mir nichts. Das ist fast schon die Realität. Mir wurde klar, dass ich mich einfach auf mich und meine Kinder konzentrieren konnte, darauf, gesund zu bleiben und mich als Mensch weiterzuentwickeln. Das kann man sich zum Lebensziel machen.'"
"Das ist mir nicht durch einen Zufall passiert"
Hammers Niedergang begann, als seine Ex-Freundin Effie 2021 zunächst anonym Vorwürfe gegen ihn erhob. Sie beschuldigte den damals 34-Jährigen des sexuellen Übergriffs in einem vierstündigen Vorfall, von dem sie sagte, dass er sich 2017 ereignet habe. Die Frau warf Hammer außerdem vor, sie während ihrer vierjährigen On-Off-Beziehung "geistig, emotional und sexuell" missbraucht zu haben. Zum Zeitpunkt der vermeintlichen Affäre war Hammer mit Elizabeth Chambers verheiratet. Später meldeten sich weitere Frauen zu Wort, die gegen den Schauspieler ebenfalls Vorwürfe erhoben.
Im April 2023 bestätigte die Staatsanwaltschaft von Los Angeles, dass eine Untersuchung laufe. Letztendlich erklärte sie, dass nicht genügend Beweise vorlägen, um Hammer eines Fehlverhaltens anzuklagen.
Für den Skandal übernahm der 39-Jährige im Interview mit dem Hollywood Reporter die volle Verantwortung - auch wenn er die Anschuldigungen gegen ihn dementierte.
"Ich habe mir diese Probleme selbst eingebrockt. Das ist mir nicht durch einen Zufall passiert", sagte Hammer. "Ich habe nicht das getan, was mir vorgeworfen wird. Aber ich habe sehr gefährliche und unsichere Menschen in mein Leben gelassen und einige Leute verärgert – und nun stehen wir hier."
Der Filmstar nannte psychische Probleme als Grund für seine Taten verantwortlich.
"Ich erinnere mich an meinen emotionalen und mentalen Zustand, bevor das alles passierte. Gesunde Menschen verhalten sich nicht so, wie ich mich verhalten habe. Ich hätte es gern etwas sanfter angegangen. Aber am Ende bekommt man, was man bekommt", erklärte er.
Hammers Ex-Frau Chambers hatte 2020 die Scheidung eingereicht, einige Monate bevor die Vorwürfe des Missbrauchs, der Vergewaltigung und kannibalistische Fantasien gegen ihn öffentlich wurden. Die Scheidung wurde 2023 rechtskräftig. Das Ex-Paar hat zwei gemeinsame Kinder, um die sich Hammer und Chambers weiterhin gemeinsam kümmern.
Aus dem Rampenlicht hatte sich der tief gefallene Star vorübergehend zurückgezogen. Im Sommer 2024 kehrte er mit mehreren Interviews in das öffentliche Leben zurück, bevor er im Oktober 2024 einen eigenen Podcast startete.
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