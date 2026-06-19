Armie Hammer vergleicht Hollywood-Exil mit Kreuzigung: "Nägel in meinen Händen"

Sein Ruf ist ruiniert. Nach schwerwiegenden Vorwürfen wurde der "Call Me by Your Name"-Star Armie Hammer von Hollywood abgeschrieben. Mehrere Frauen warfen dem US-Schauspieler vor, in BDSM-Beziehungen ihre Grenzen ignoriert, sie emotional missbraucht und verstörende Nachrichten mit Kannibalismus-Fantasien ausgetauscht zu haben. Eine Frau erhob zudem Vorwürfe der Vergewaltigung gegen den Filmstar, der aufgrund der Anschuldigungen nicht nur sein Management, sondern auch mehrere Rollen verlor. Seine Therapie wegen Drogen- und Alkoholproblemen soll Hammer im Dezember 2021 beendet haben. Nun äußerte sich Hammer in einem seltenen Interview mit dem Hollywood Reporter zu dem Skandal, der seine aufstrebende Schauspielkarriere zerstört hat und wie er es schaffte, den Absturz zu überwinden.

"Ich hänge am Kreuz" Dem Hollywood Reporter erzählte der Schauspieler, von seinem Vater Michael gedrängt worden zu sein, gegen die Anschuldigungen vorzugehen. "Er war wütend", sagte Hammer. "'Ich werde diese Person anrufen, ich werde dies und jenes tun, wir müssen sicherstellen, dass sie das wissen.'" Er wollte unbedingt in die Offensive gehen." "Ich sagte: "Hör mal, Kumpel, ich hänge schon am Kreuz. Die Nägel stecken in meinen Händen. Ich komme hier nicht mehr runter, egal, was wir tun", erinnerte sich Hammer, der damals auf die Cayman Islands geflohen war, um der medialen Aufmerksamkeit zu entkommen. "Und je mehr ich mich wehre, desto länger werde ich hier oben hängen."

Dem Hollywoodstar blieb eigenen Angaben zufolge nichts anderes übrig, als die Realität zu akzeptieren. Nach Skandal auf Kinder konzentriert "Was man bekämpft, bleibt bestehen. Was man akzeptiert, verändert sich", ist sich Hammer sicher. "Es gab nichts, was ich sagen konnte, was irgendetwas für mich hätte ändern können." Es habe eine Zeit gegeben, da habe er obsessiv gelesen, was über ihn geschrieben wurde. Dann habe es einen kritischen Punkt erreicht, "und ich dachte: "Das bringt mir nichts. Das ist fast schon die Realität. Mir wurde klar, dass ich mich einfach auf mich und meine Kinder konzentrieren konnte, darauf, gesund zu bleiben und mich als Mensch weiterzuentwickeln. Das kann man sich zum Lebensziel machen.'"