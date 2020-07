Erstes Pärchenfoto: Wer ist Ariana Grandes neuer Freund?

Die Gerüchteküche brodelte, seit US-Sängerin Ariana Grande (26) und Kanadas Popstar Justin Bieber (26) Anfang Mai ihr Video zum gemeinsamen "Lockdown"-Duett "Stuck With U" veröffentlicht haben.

Darin küsst Grande am Ende einen mit Kapuzen-Sweater bekleideten Unbekannten - diverse Medien erkannten in ihm einen Luxusimmobilienmakler, mit dem Ariana eine Beziehung haben soll. Ob alles fake war oder Grande tatsächlich gemeinsam mit einem neuen Freund in Quarantäne war, blieb vorerst unkommentiert.