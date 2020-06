Nach Missbrauchs-Vorwürfen: Justin Bieber reicht Millionenklage ein

Das möchte Popstar Justin Bieber ("Sorry") nicht auf sich sitzen lassen.

Er hat nach Vorwürfen von sexuellem Missbrauch eine Verleumdungsklage gegen zwei nicht namentlich genannte Frauen eingereicht. Laut der Klageschrift bei einem Gericht in Los Angeles pocht Bieber auf eine Entschädigung in Höhe von 20 Millionen Dollar (17,86 Mio. Euro), wie people.com und andere US-Medien am Freitag berichteten.

Die Vorwürfe wies der Sänger kategorisch zurück. Sie seien "faktisch unmöglich", das könne er mit entsprechenden Belegen beweisen. Zwei Frauen hatten in ihren sozialen Medien über angebliche sexuelle Übergriffe berichtet. Einer soll sich im März 2014 in einem Hotel in Austin (Texas), der andere im Mai 2015 in einem New Yorker Hotel ereignet haben.