"Aquaman"-Star Jason Momoa in Autounfall verwickelt

US-Schauspieler Jason Momoa ("Aquaman") war am Wochenende in einen Autounfall verwickelt. Laut dem Promiportal TMZ ist es in einer Kurve auf den Straßen Calabasas' (Kalifornien) zu einer Kollision zwischen Momoas Auto und einem Motorradfahrer gekommen. Dieser sei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, heißt es in dem Bericht unter Berufung auf die Polizeibehörde. Momoa sei demnach unverletzt geblieben.