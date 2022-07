Hailie Jade enthüllt, wie ihre Kindheit als Tochter von Eminem war

Ob die Drogengeschichte ihres Vater bei ihrer Alkohol-Abneigung eine Rolle spielte, verriet sie nicht. Eminem hat in der Vergangenheit mehrfach ausführlich über seine Tabletten-Sucht gesprochen. Er sei damals dem Tod nahe gewesen, erzählte er in dem Dokumentarfilm "How to Make Money Selling Drugs". "Wäre ich zwei Stunden später ins Krankenhaus gekommen, dann wäre ich gestorben", sagte Eminem dem Filmemacher Matthew Cooke über einen Vorfall. "Meine Organe waren dabei zu versagen. Sie hängten mich an die Dialyse und glaubten nicht, dass ich es schaffe." Er habe damals unter anderem starke Schmerzmittel genommen, verriet er. Die Kraft, von den Substanzen zu lassen, habe er aus seiner Vater-Rolle gezogen. Er wisse, dass er für seine Kinder da sein müsse, betonte der Grammy- und Oscar-Preisträger.

Mittlerweile ist Hailie 26 Jahre alt - und lebt ihr eigenes Leben. Sie hat Psychologie studiert und versucht sich als Influencerin - fast drei Millionen Menschen folgen ihr alleine auf Instagram.