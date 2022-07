Video aufgetaucht: Rihannas erster öffentlicher Auftritt nach Geburt

Sängerin Rihanna brachte laut TMZ am 13. Mai in Los Angeles ihr erstes Kind zur Welt. Es soll sich um einen Buben handeln. Wie Rihannas Baby heißt, ist bisher nicht bekannt. Auf ihren Social-Media-Kanälen hat sich die Musikerin seitdem nicht blicken lassen, dafür besuchte sie nun ein Konzert ihres Freundes Asap Rocky in London.

Frischgebackene Mama Rihanna besucht Asap-Rocky-Konzert

Fans filmten Rihanna, wie sie sich beim Wireless Festival in London, umringt von Securitys, den Weg durch die Menge bahnte. Das Video wurde in Windeseile im Internet verbreitet und sorgte bei Fans der Musikerin für Furore - immerhin war es das erste Mal, dass sich die Sängerin seit der Geburt ihres Kindes in der Öffentlichkeit blicken ließ. Seit 50 Tagen hatte man RiRi nicht mehr zu Gesicht bekommen. Um den Papa ihres Kindes bei dessen Auftritt zu unterstützen, machte sie nun eine Ausnahme.