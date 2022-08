Anweisungen, die Meghan bei "Vogue"-Shooting gab, sagen viel über sie aus

Auch an der Entstehung des Covers war Meghan in ihrer Funktion als Gast-Chefredakteurin maßgeblich beteiligt. Dabei soll sie Anweisungen gegeben haben, die viel darüber aussagen, wie sie Schönheit präsentieren möchte. Als Fotograf wurde damals Peter Lindbergh angeheuert. "Es war einer dieser genial spontanen Momente, als die Herzogin von Sussex und ich genau zur gleichen Zeit genau die gleiche Idee hatten", sagte Edward Enninful, der Chefredakteur der britischen Vogue, über die Wahl. "Peter sieht Schönheit in echten Menschen, in echten Situationen. Er sorgt dafür, dass sich alle wohlfühlen."