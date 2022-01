Anouschka Renzi geht mit Harald Glööckler und Co ins Dschungelcamp

Die Schauspielerin Anouschka Renzi zieht heuer ins RTL-Dschungelcamp. Ihr sei es inzwischen egal, was andere über sie denken, sagte Renzi laut RTL, warum sie nach 13 Absagen nun dem Sender zugesagt habe. "Ich nehme das alles nicht biederernst." Doch sicher sei: "Ich werde bestimmt nicht ganz Deutschland urteilen lassen, ob mein Hintern noch straff ist." Das 2022 in Südafrika statt Australien produzierte Format "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" startet am 21. Jänner.

Neben Renzi stehen auch schon Tina Ruland, Harald Glööckler, Lucas Cordalis und Filip Pavlovic als Kandidaten des RTL-Formats fest. Renzi hat an ihre Mitcamper einen sanitären Wunsch: "Wäre schön, wenn sich die Männer vielleicht auch hinsetzen. Dass die nicht so im Kreis pullern und da alles voll ist."