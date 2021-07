Anne Hathaway: Verurteilter Ex-Freund packt über Beziehung aus

In einem Interview mit der Daily Mail sprach Follieri nun über seine berühmte Ex-Freundin und behauptete, Hathaway habe völlig unerwartet den Kontakt zu ihm abgebrochen, nachdem er verhaftet worden war.

"In dieser Nacht rief mich Annie aus Los Angeles an, wo sie mit PR-Arbeit [Anm. für den Film "Get Smart"] beschäftigt war", sagte er. "Wir haben 10 Minuten telefoniert und darüber gesprochen, wann sie nach Hause kommen könnte."

"Wenn ich mich richtig erinnere, waren Annies letzte Worte: 'Ich liebe dich für immer' und wir beendeten das Gespräch. Das war am 24. Juni 2008 um 2 Uhr morgens. Um 6 Uhr morgens wurde ich verhaftet. Ich habe nie wieder mit Annie gesprochen."