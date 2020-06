Anna Netrebko: Diva auf Solopfaden

Nach Salzburg wird der Sänger nach seinem Tango-Abend am 28. Juli, zu dem Netrebko laut einer Freundin trotz „Beziehungskrise“ anreiste, „um ihn zu unterstützen“, wohl kaum mehr kommen. Netrebko bleibt bis 12. August in Salzburg und logiert im Hotel Sacher.

In den Jahren davor bevorzugte es die Opern-Diva, mit Schrott und Sohn Tiago im Hotel Schloss Fuschl außerhalb von Salzburg zu wohnen. Vorbei sind die Zeiten, in denen das Paar verliebt durch Salzburg schlenderte und für Fotografen vor dem Festspielhaus posierte. Zurzeit scheint jeder seinen eigenen Weg zu gehen – offensichtlich nicht nur beruflich. Was die beiden verbindet, ist ihr knapp 5-jähriger Sohn, der sich in New York auf den ersten Schultag vorbereitet, und ihr Kinderhilfsprojekt „Anna and Erwin for Kids.“ Für den guten Zweck zeigt sich das Paar noch gemeinsam in der Öffentlichkeit – so geschehen und gesehen zuletzt im Mai in Baden-Baden.

Nach der gestrigen Premiere tritt „ Bella Anna“ heute erneut ins Scheinwerferlicht: Die 41-Jährige präsentiert ihr Album „ Verdi“ – das erste nach fünf Jahren.