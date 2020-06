Netrebko und Domingo: Für viele der Festspielauftakt

Wenn man den Societyfaktor als Maßstab heranzieht, dann haben die Salzburger Festspiele am Dienstag um 16.27 Uhr erst so richtig begonnen.

Da betrat Anna Netrebko, die auf wundersame Weise die nötigen Qualitäten, die Gesellschaftsberichterstatter so sehr schätzen, ebenso mitbringt wie künstlerische, die Bühne der Felsenreitschule. Betrat? Nein, sie erschien. Im güldenen Glitzerkleid, dem glamourösen Anlass entsprechend (dass Frank Castorf beim „Ring“ in Bayreuth seine Brünnhilde als Diven-Parodie in ein ebensolches Kleid gesteckt hatte, sei hier nur am Rande erwähnt).

Eine Minute davor hatte Plácido Domingo zu seinem Comeback angesetzt – er hatte zuletzt mehrere Auftritte wegen einer Lungenembolie absagen müssen. Netrebko und Domingo gemeinsam auf der Bühne: Da ist es fast schon egal, was sie singen, Hauptsache sie singen.

Diesfalls auf dem Programm: Giuseppe Verdis siebente, 1845 an der Scala uraufgeführte Oper „Giovanna d’Arco“, so gut wie nie gespielt und auch diesmal nur konzertant programmiert. Das bedeutet: Das Werk, das in manchen Momenten noch an Verdis Belcanto-Vorgänger erinnert, wird wohl gleich wieder von den Spielplänen verschwinden. Die musikalische Substanz und Genialität lässt sich aber auch in Salzburg trotz des recht groben und behäbigen Münchner Rundfunkorchesters unter der Leitung von Paolo Carignani erkennen (sehr gut von Walter Zeh einstudiert: der Philharmonia Chor Wien).

Aber im Zentrum des Interesses standen bei dieser absurderweise um 16 Uhr beginnenden Aufführung ohnehin die Sänger.