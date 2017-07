Foto: APA/AFP/MARK RALSTON

Mit ihren vollen Lippen, ihren grünen Katzenaugen und der schmalen Nase gilt Angelina Jolie (40) als eine der schönsten Frauen der Welt. Doch auch sie soll in Sachen Schönheit mit Beauty-OPs nachgeholfen haben. Davon sind zumindest die Promi-Schönheitschirurgen Tony Youn und Susan Evans überzeugt. Ersterer behauptet gegenüber RadarOnline, dass Angie eine Nasen-Korrektur hat vornehmen lassen.

Chriururg: Angelina Jolie hatte eine Nasen-OP

Tatsächlich wirkt die Nase des "Maleficent"-Stars auf alten Fotos wesentlich breiter. Die Schauspielerin hat im Laufe der Jahre zwar einiges abgenommen. Der Experte ist sich allerdings sicher, dass die Veränderungen in Jolies Gesicht nicht allein auf den Gewichtsverlust zurückzuführen sind.

"Angelinas Nase scheint viel schmaler geworden zu sein, so wie ihre Figur. Es ist möglich, dass sie sich einer dezenten Nasenkorrektur unterzogen hat, um die Nase feiner wirken zu lassen", so der plastische Chirurg gegenüber dem Promi-Portal.

"Insgesamt sieht es gut aus, aber ich würde ihr keine weiteren Schönheitsoperationen empfehlen. Sie braucht es nicht", meint der Beauty-Doc.

Foto: pps.at

Auch Dr. Susan Evans schließt sich Youns Behauptung an: "Angelina hat definitiv ihren Nasenrücken verschmälern lassen." Das würde vor allem beim Betrachten von früheren Fotos ins Auge stechen. "Mit dem Alter und durch ihr geringes Körpergewicht ist die Nase sowieso dünner, aber sie scheint operativ verändert", so die Ärztin.

Krebsvorsorge

Die angebliche Nasen-Korrektur hat Brad Pitts Gattin nie bestätigt. Über zwei andere Eingriffe sprach die Hollywood-Beauty jedoch offen: Aus Angst vor Krebs ließ sich Angelina Jolie 2013 ihre Brüste abnehmen, im März 2015 die Eierstöcke entfernen. Auch Brad Pitt äußerte sich zu diesen Operationen. "Es gab keinerlei Eitelkeit bei ihrem Vorgehen", so der 51-Jährige. "Sie hat es für die Kinder und die Familie getan."

Die wundersame Wandlung der Angelina J