Andrew Garfield: Ist der "Spider-Man"-Star schon wieder Single?

Erst im März hatten Andrew Garfield und Alyssa Miller ihre Liebe offiziell gemacht, als sie sich erstmals auf dem Red Carpet als Paar bei den "Screen Actors Guild"-Awards gezeigt hatten. Da wirkten der "Spider-Man"-Star und das "Sports Illustrated"-Model, das in der Vergangenheit mit Schauspieler Jake Gyllenhaal zusammen war, eigentlich noch ziemlich verliebt. Doch nun macht ein böses Gerücht um eine angebliche Trennung die Runde.

Trennungsgerüchte um Garfield und Alyssa Miller

Berichte über ein vermeintliches Liebes-Aus überschlugen sich förmlich in den vergangenen Tagen: Diverse Klatschmagazine berichteten, dass sich "Spidey" und Miller in aller Freundschaft getrennt haben sollen. People will über einen Insider erfahren haben, dass sich die beiden schon vor einem Monat getrennt haben sollen, aber weiterhin befreundet sein sollen.

Der stressige Job von Garfield und Miller soll Grund für deren Trennung sein, berichtet indes Entertainment Tonight. Angeblich sollen die beiden kaum mehr Zeit füreinander gehabt haben - während ein vermeintlicher Insider gegenüber der britischen Sun von "Differenzen" spricht.