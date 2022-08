Andrew Garfield hungerte und verbot sich Sex, um Priester zu spielen

Als Vorlage diente der Roman "Schweigen" (1966) des japanischen Schriftstellers Shusaku Endo, den Scorsese nach eigenen Angaben vor ĂŒber 30 Jahren las. Damals brachte der Regisseur die Jesus-Verfilmung "Die letzte Versuchung Christi" in die Kinos. Religion und Glaubensfragen seien immer ein wichtiger Teil seines Lebens gewesen, sagte Scorsese einmal in einem Interview.

Vom Priester zum MilliardÀr

Zuletzt wurde bekannt, dass Andrew Garfield in der geplanten TV-Serie "Hot Air" den britischen MultimilliardÀr Richard Branson (71) verkörpern. Die Verhandlungen um die Hauptrolle in der sechsteiligen Serie liefen, berichteten die BranchenblÀtter Variety und Deadline.com im Juli. Als Regisseur ist demnach David Leitch ("Deadpool 2") an Bord.

Die Serie nach der Sachbuchvorlage "Dirty Tricks: British Airways' Secret War Against Virgin Atlantic" verfolgt den rasanten Aufstieg Bransons seit den 1980ern mit seiner Fluggesellschaft Virgin Atlantic, die fĂŒr das gestandene Unternehmen British Airways zum Konkurrenten wurde. Mit fragwĂŒrdigen Praktiken ging British Airways gegen Bransons Höhenflug vor. Branson zog wegen schmutziger Tricks vor Gericht, nach einem Vergleich musste British Airways 1993 Schadenersatz zahlen. Branson soll ĂŒber 400 Firmen gegrĂŒndet haben, darunter das Raumfahrt-Unternehmen Virgin Galactic.

Garfield war lÀnger mit seiner Kollegin und Oscar-PreistrÀgerin Emma Stone liiert.