Prinz Harry reiste nach Afrika: Alle Details

Der Prinz besuchte ebenfalls das Genozid-Mahnmal in der Hauptstadt Kigali, das an den Völkermord 1994 erinnert, bei dem innerhalb weniger Wochen mehr als 800.000 Menschen getötet wurden. Kurz vor Harrys Besuch in Ruanda hatte sein Vater, Prinz Charles, Berichten der britischen Zeitung Times zufolge, das Vorhaben der britischen Regierung, illegal eingereiste Asylsuchende nach Ruanda auszufliegen, als "entsetzlich" bezeichnet. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Flüge nach Ruanda mit einer einstweiligen Verfügung bisher unterbunden.