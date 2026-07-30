Andrea Kiewel: Inmitten der Flammenhölle Frankreichs

Die Waldbrände in Frankreich haben mittlerweile eine Fläche erreicht, die viermal größer ist als Paris, wie die Nachrichtenagentur Associated Press berichtet. Besonders betroffen ist die Gironde-Region, wo rund 224.000 Menschen in Sicherheit gebracht wurden. In der Provence-Alpes-Côte d’Azur-Region mussten etwa 3.000 Menschen evakuiert werden, heißt es bei CNN.

An der Atlantikküste bei Bordeaux, wo die bisher massivsten Brände der Saison in Frankreich auf einer Fläche von 42.000 Hektar gewütet hatten, kämpfte die Feuerwehr bei Temperaturen von bis zu 41 Grad und kräftigem Wind gegen neu aufflammende Brandherde. Ein erneutes Ausbreiten des Brandes konnte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot verhindern, schrieb die APA am 30. Juli.

Auch ZDF-Fernsehgarten-Moderatorin Andrea Kiewel erlebte die verheerenden Brände hautnah mit, da sie zur selben Zeit am Bassin d’Arcachon, einer malerischen Region nahe Bordeaux, Urlaub machte. Gemeinsam mit ihrem Ehemann musste sie evakuiert werden.