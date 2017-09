Andrea Bocelli nach Reitunfall im Spital

Der italienische Tenor Andrea Bocelli ist am Donnerstag in seiner Residenz in Lajatico vom Pferd gestürzt. Der 58-Jährige wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus von Pisa geflogen, berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA.

Bocelli soll eine starke Gehirnerschütterung erlitten haben, sein Zustand sei aber nicht besorgniserregend. Der Tenor werde jedoch weiteren medizinischen Untersuchungen unterzogen.