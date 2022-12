Anders als Normalos: Wie sich Royals - nicht nur zu Silvester - zuprosten

Die guten Manieren stehen jedenfalls selbst auf Partys im Palast an erster Stelle. Wenn es ums Zuprosten geht, halten sich die Mitglieder an eine bestimmte "Regel", wie Grant Harrold verriet. Harrold war lange als Butler für die Königsfamilie tätig. Demnach achten die Royals darauf, dass sich die Gläser beim Zuprosten nicht berühren. "Sie stoßen vielleicht nicht an, aber sie geben dir Augenkontakt", so Harrold gegenüber der Zeitung Mirror. Und er scheint zu wissen, wovon er spricht. "Zu Weihnachten hatten wir ziemliches Glück, weil es verschiedene Mitarbeiterfeste, Veranstaltungen und Gottesdienste gab, zu denen ich gehen konnte."